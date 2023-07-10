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12:39, 10 июля 2023Мир

Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Спикер Совета Федерации Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Фото: Совет Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина. Цитату приводит «Интерфакс».

«Он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры», — сказала Матвиенко, обращаясь к Си.

Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Чжао Лэцзи. Он пройдет с 9 по 12 июля. Спикер Совфеда возглавляет российскую делегацию и примет участие в восьмом заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

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    Виктория Кондратьева
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