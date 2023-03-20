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01:31, 20 марта 2023Мир

Си Цзиньпин оценил свои поездки в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о больших результатах от поездок в Россию
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sputnik / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал свои поездки в Россию. Об этом он написал в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

Си Цзиньпин оценил свои поездки в Россию и подчеркнул, что они дают большие результаты. По его словам, благодаря дипломатическим визитам получилось открыть новую главу в российско-китайских отношениях.

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«Десять лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост Председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с президентом В.В.Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях для издания «Жэньминь жибао». Он назвал сотрудничество Москвы и Пекина образцом гармоничного взаимодействия.

13 марта сообщалось, что Си Цзиньпин посетит Москву 20-22 марта. В столице он встретится с Путиным.

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Марина Совина
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