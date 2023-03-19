Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях

Президент РФ Путин написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях

Президент России Владимир Путин в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву написал статью для «Жэньминь жибао» о российско-китайских отношениях. Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом гармоничного взаимодействия. Он также указал на высокое качество отношений между странами, которое превосходит военно-политические союзы времен холодной войны. Российский лидер подчеркнул, что они продолжают крепнуть, в них отсутствуют ограничители и запретные темы.

Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами Владимир Путин президент России

13 марта стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву на следующей неделе. Китайский лидер запланировал встретиться в столице с президентом России Владимиром Путиным.

Путин об ожиданиях от визита Си Цзиньпина и направлениях сотрудничества

Российский лидер заявил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом Си Цзиньпина в Москву. Он также рассказал, что встречался с китайским лидером около 40 раз, как на официальных встречах, так и «без галстуков».

Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения Владимир Путин президент России

Путин указал, что одним из приоритетов является торгово-экономическое партнерство, по итогам 2022 года товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Глава государства назвал это новым рекордом.

Он также отметил, что успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Страны осваивают космическое пространство, развивают новые технологии, усиливают сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве.

Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века». Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля Владимир Путин президент России

Путин добавил, что после снятия вызванных пандемией коронавируса ограничений можно наращивать гуманитарные и туристические обмены, особую роль, по его словам, играет проведение межгосударственных тематических годов.

Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда». Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом Владимир Путин президент России

Ранее руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев предположил, что предметом обсуждения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина может стать ранее предложенная Пекином мирная инициатива по Украине, а также ряд других аспектов сотрудничества двух стран.

Путин об односторонних санкциях и ядерной безопасности

Президент России подчеркнул, что Москва, как и Пекин, выступает за неукоснительное соблюдение Устава ООН и норм международного права, в том числе гуманитарного.

Он подчеркнул, что страна не приемлет односторонние санкции, которые должны быть отменены. Путин также выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны пытаются подорвать ядерную безопасность.

Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность Владимир Путин президент России

2 марта стало известно, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Отмечается, что со временем агрессия Вашингтона против Москвы нарастает, поскольку США утрачивают ведущие позиции в мире, в чем считают виновной Россию.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

Путин о стремлениях Запада

Глава российского государства отметил, что Запад все отчаяннее цепляется за старые догмы и стремится вернуть утрачиваемое господство. Он указал, что в настоящее время геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.

«Коллективный Запад» все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер Владимир Путин президент России

По словам Путина, в настоящее время происходит демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества, когда Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай — «стратегическим конкурентом».

Путин об урегулировании на Украине

Российский лидер выразил признательность за взвешенную линию Китая в связи с конфликтом на Украине. Он также приветствовал готовность Пекина сыграть роль в вопросах урегулирования ситуации.

Путин напомнил, что Москва готова к политико-дипломатическому разрешению вопроса, однако Киев еще в апреле 2022 года прекратил мирные переговоры. Президент отметил, что будущее мирного процесса будет зависеть от готовности разговаривать с учетом сложившихся геополитических реалий, но в настоящее время украинская сторона выдвигает лишь ультиматумы, что говорит о ее незаинтересованности в поиске выхода из кризиса.

При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине — самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок Владимир Путин президент России

Путин указал, что НАТО пытается проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы раздробить общее евразийское пространство с целью сдерживания России и Китая. Он подчеркнул, что добиться этого никому не удастся.

Ранее МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Уточняется, что документ состоит из 12 пунктов, его ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Помимо этого, в плане предложено разрешить гуманитарный кризис.