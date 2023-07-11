Квартира из популярного сервиса бронирования жилья оказалась матрасом в ванной

Забронированная с помощью сервиса Airbnb квартира оказалась матрасом в ванной

Забронированная с помощью популярного сервиса Airbnb квартира оказалась матрасом, который положили посреди ванной комнаты. Внимание на ситуацию обратило издание Dexerto.

«То чувство, когда вы приезжаете в свою квартиру от Airbnb и понимаете, что все пространство — это, по сути, просто большая ванная комната, в которую хозяин поставил кровать», — поделился впечатлениями в Twitter шокированный увиденным арендатор. На прикрепленном им изображении можно увидеть матрас, находящийся в ванной комнате возле унитаза и умывальника.

Публикация стала вирусной и набрала более 6,9 миллиона просмотров. Арендатор признался, что неоднократно обращался в службу поддержки клиентов Airbnb, однако никто из представителей сервиса не был заинтересован в том, чтобы помочь с решением этой проблемы.

В 2022 году стало известно, что в Калифорнии владелец автомобиля Toyota Sienna 2011 года предложил туристам на сайте Airbnb арендовать задние сиденья машины за 100 долларов за ночь.

