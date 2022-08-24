На Airbnb туристам предложили задние сиденья машины за 180 тысяч рублей в месяц

В Калифорнии владелец авто предложил туристам арендовать сиденья за 6 тысяч рублей за ночь

В Калифорнии владелец автомобиля Toyota Sienna 2011 года предложил туристам на сайте Airbnb арендовать задние сиденья своей машины за 100 долларов (около 6 тысяч рублей) за ночь. Об этом сообщает Daily Star.

В публикации указано, что в эту сумму не включены удобства: туалет, душ, отопление, кондиционер, вайфай, доступ к кухне или предметам первой необходимости. При этом отмечается, что «жилье можно арендовать на длительный срок».

Пользователи соцсетей высмеяли хозяина жилья, отметив, что пока никто из путешественников не откликнулся на его предложение. «Кто будет 30 дней жить в минивэне? Еще и за три тысячи долларов (180 тысяч рублей). Да за эти деньги можно снять хорошую двухкомнатную квартиру», — говорится в одном из комментариев.

Многие также интересовались: разрешат ли постояльцам в итоге воспользоваться ванной комнатой и душем в доме, во дворе которого припаркована машина. Однако нашлись и те, кто встал на защиту владельца автомобиля. «Может, кому-то и пригодится такое жилье, и он готов заплатить за него такую сумму», — написали они под постом.

Ранее 22 августа россияне поехали в Грузию и пожаловались на обман с арендой жилья. По словам путешественников, при заселении в гостевой дом в Аджарии пообщались с его хозяйкой, которая озвучила им стоимость аренды. Однако на следующий день россияне встретили владельца жилья и цена проживания увеличилась примерно на треть.