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Россияне поехали в Грузию и пожаловались на обман с арендой жилья

Российские туристы столкнулись с обманом при бронировании жилья в Грузии

Фото: unsplash

Россияне поехали в Грузию и столкнулись с обманом при самостоятельном бронировании жилья. Своей историей они поделились с порталом TourDom.ru

Туристы рассказали, что при заселении в гостевой дом в Аджарии пообщались с его хозяйкой, которая озвучила им стоимость аренды. Однако на следующий день россияне встретили владельца жилья и цена проживания увеличилась примерно на треть.

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Мужчина сообщил, что его супруга ошибочно назвала меньшую стоимость. Путешественники пожаловались, что на просьбу пригласить хозяйку для разговора владелец жилья заявил, что сейчас ее нет дома, а вернется она только поздно вечером.

Вместе с тем туристы подчеркнули, что за последние несколько дней они не впервые сталкиваются с подобной мошеннической схемой. И если ранее они соглашались заплатить большую сумму, чем было оговорено изначального, то сейчас россияне решились проявить принципиальность и дождаться владелицу дома. Однако, чем закончился конфликт, до сих пор неизвестно.

Ранее в августе российских туристов предупредили о всплеске мошенничества при планировании путешествия. По словам экспертов туротрасли, в России участились случаи обмана при бронировании жилья для отдыха через такие сайты-агрегаторы, как ЦИАН, «Островок», «Суточно.ру» и другие.

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Фариза Бацазова
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