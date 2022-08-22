Россияне поехали в Грузию и пожаловались на обман с арендой жилья

Российские туристы столкнулись с обманом при бронировании жилья в Грузии

Россияне поехали в Грузию и столкнулись с обманом при самостоятельном бронировании жилья. Своей историей они поделились с порталом TourDom.ru

Туристы рассказали, что при заселении в гостевой дом в Аджарии пообщались с его хозяйкой, которая озвучила им стоимость аренды. Однако на следующий день россияне встретили владельца жилья и цена проживания увеличилась примерно на треть.

Мужчина сообщил, что его супруга ошибочно назвала меньшую стоимость. Путешественники пожаловались, что на просьбу пригласить хозяйку для разговора владелец жилья заявил, что сейчас ее нет дома, а вернется она только поздно вечером.

Вместе с тем туристы подчеркнули, что за последние несколько дней они не впервые сталкиваются с подобной мошеннической схемой. И если ранее они соглашались заплатить большую сумму, чем было оговорено изначального, то сейчас россияне решились проявить принципиальность и дождаться владелицу дома. Однако, чем закончился конфликт, до сих пор неизвестно.

Ранее в августе российских туристов предупредили о всплеске мошенничества при планировании путешествия. По словам экспертов туротрасли, в России участились случаи обмана при бронировании жилья для отдыха через такие сайты-агрегаторы, как ЦИАН, «Островок», «Суточно.ру» и другие.