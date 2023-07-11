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15:54, 11 июля 2023Силовые структуры

Украинского военного отдали под суд за расстрел жителей Мариуполя

Прокуратура направила в суд ДНР дело военного ВСУ, расстрелявшего пять жителей Мариуполя

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в Верховный суд региона уголовное дело украинского военнослужащего, расстрелявшего пятерых жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу 37-летнего фельдшера медпункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Матвиенко. Ему вменяются убийство, покушение и применение запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, 28 марта 2022 года он с двумя сослуживцами по приказу командования расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль с семьей. От полученных ранений находившаяся в салоне женщина скончалась на месте, ее муж был ранен, но ему вместе с сыном удалось скрыться от обстрела.

31 марта Матвиенко с тремя украинскими военнослужащими открыли огонь по колонне из трех машин с белыми лентами на зеркалах, сигнализирующих о принадлежности к мирному населению. В результате обстрела четверо мужчин погибли, трое получили ранение.

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    Любовь Ширижик
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