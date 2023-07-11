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18:43, 11 июля 2023Среда обитания

Стоимость новых квартир в Москве в долларах достигла минимума

«Известия»: стоимость новостроек Москвы в долларах достигла минимума за последние 1,5 года
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

Стоимость новостроек новостроек Москвы в долларах достигла минимума за последние 1,5 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследованием аналитиков Optima Development.

Эксперты пришли к выводу, что за счет снижения курса рубля у покупателей премиальной недвижимости на первичном рынке появилась возможность приобрести объекты со значительной выгодой. По их данным, средняя цена квадратного метра в новых квартирах такого класса в долларовом эквиваленте сейчас составляет около 6,6 тысячи долларов (около 594,7 тысячи рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отрицательная динамика этого показателя составляет 29 процентов.

В предыдущий раз возможность удачно конвертировать валютные сбережения в недвижимость была в марте предыдущего года. В тот период курс доллара находился на уровне в 104 рубля, а средняя стоимость квадратного метра оценивалась в 5,9 тысячи долларов (приблизительно 617 тысяч рублей).

Аналитики допускают вероятность того, что резкое ослабление рубля простимулирует интерес к высокобюджетным новостройкам в Москве. Их число может увеличиться в июле на 15-20 процентов относительно июня.

Ранее аналитики компании «Метриум» пришли к выводу, что за прошедшие пять лет новостройки в старой Москве подорожали более чем в два раза. По их данным, динамика за пять лет достигла 61,2 процента.

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    Полина Кислицына
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