Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 11 июля 2023Ценности

62-летняя модель прошла по подиуму в купальнике

62-летняя модель Кэрол Энн Альт приняла участие в показе Sports Illustrated в купальнике

Фото: Ivan Apfel / Getty Images

Американская модель и актриса Кэрол Энн Альт приняла участие в показе Sports Illustrated в Майами и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

62-летняя манекенщица прошла по подиуму в облегающем купальнике белого цвета, верх которого был оформлен глубоким декольте на пуговицах. Свой образ она дополнила прозрачным парео, повязав его на талии.

Визажисты сделали в макияже акцент на естественность, слегка подкрасив ресницы модели тушью и добавив румян на щеки. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в локоны.

Ранее колумбийская актриса София Вергара показала подтянутую фигуру на фото в откровенном образе и восхитила фанатов. 51-летняя звезда «Американской семейки» снялась на фоне моря и плавающих кораблей в ярко-зеленом слитном купальнике, демонстрирующем ее пышную грудь и частично обнаженные бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия воспринимается ими как враг». Страны НАТО решили усилить оборону. Как прошел первый день саммита альянса?

    Названы четыре продукта для борьбы с облысением

    23-летняя россиянка попала под следствие за секс с 14-летним школьником

    54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике из поездки на Курилы

    В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности

    Мэра крупного города арестовали за ограбление

    Дачникам подсказали способы побороть хрен

    Россиянин избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

    Москвичам перечислили обитающих в городе змей

    Названо условие для применения ВСУ ракет SCALP

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости