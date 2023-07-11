51-летняя актриса София Вергара показала фигуру в купальнике

51-летняя колумбийская актриса София Вергара сфотографировалась в ярко-зеленом купальнике

Колумбийская актриса София Вергара показала подтянутую фигуру на фото в откровенном образе и восхитила фанатов. Cоответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя звезда «Американской семейки» снялась на фоне моря и плавающих кораблей в ярко-зеленом слитном купальнике, демонстрирующим ее пышную грудь и частично обнаженные бедра. Помимо этого, она сделала макияж, накрасив губы, глаза и ресницы, а также распустила длинные волосы каштанового оттенка. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала браслеты, которые были замечены на ее правом запястье.

«30 миллионов подписчиков! Спасибо всем вам. Спасибо, что всегда рядом со мной и поддерживаете меня во всем, что я делаю», — подписала она пост.

Фанаты оценили внешность актрисы в комментариях под публикацией, которая набрала почти два миллиона лайков. «Ощущение, что вам 25 лет!», «Без сомнений, самая великолепная женщина во вселенной», «Испытываю к вам платоническую любовь», «Потрясающая», — высказались они.

В июне София Вергара поделилась фото топлес, когда загорала на шезлонге во дворе собственного дома. На размещенном кадре было видно, что знаменитость надела плавки-стринги, а в руках держала средство для защиты от солнца. При этом волосы Вергары были распущены, а на лице отсутствовал макияж.