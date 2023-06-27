50-летняя актриса София Вергара поделилась фото топлес

50-летняя колумбийская актриса София Вергара сфотографировалась топлес на шезлонге

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру на фото в откровенном образе и восхитила фанатов. Постом она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда «Американской семейки» сфотографировалась топлес, когда загорала на шезлонге во дворе собственного дома. На размещенном кадре видно, что знаменитость надела плавки-стринги, а в руках держит средство для защиты от солнца. При этом волосы Вергары распущены, а на лице отсутствует макияж.

«Лето — мое время», — подписала актриса публикацию, которую оценили ее поклонники. «Просто вау», «Самая красивая и сексуальная женщина», «Я обожаю тебя», «Прекрасна», «Лучшая», «Идеальное фото», — высказались многочисленные подписчики.

В декабре 2022 года София Вергара также разместила снимок в бикини. Знаменитость снялась в зеркале, расположенном в ванной комнате, в купальнике черного цвета. На одном из снимков серии был запечатлен и ее муж, актер Джо Манганьелло.