Больше половины молдаван выступили против антироссийских санкций

Sputnik: 57,9 процента жителей Молдавии не поддерживают антироссийские санкции

Против антироссийских санкций выступили 57,9 процента опрошенных жителей Молдавии, а 53,1 процента считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом пишет «Sputnik Ближнее Зарубежье» со ссылкой на опрос молдавского Института европейских политик и реформ.

Выход из СНГ поддерживают всего 12,9 процента опрошенных. Также в приведенных данных говорится, что больше половины респондентов — 57 процентов — не хотят объединения с Румынией, а 60 процентов молдаван против вступления страны в НАТО.

В марте глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал о планах правительства ввести санкции против 25 россиян. Им пообещали ограничительные меры в виде запрета на въезд в Молдавию, заморозки банковских счетов и активов.

В июне президент Молдавии Майя Санду заявила, что законодательство страны надо поменять, чтобы получить возможность вводить персональные санкции против иностранных граждан. Пока есть список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Молдавию.