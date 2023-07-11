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13:39, 11 июля 2023Бывший СССР

Больше половины молдаван выступили против антироссийских санкций

Sputnik: 57,9 процента жителей Молдавии не поддерживают антироссийские санкции

Фото: FrimuFilms / Shutterstock / Fotodom

Против антироссийских санкций выступили 57,9 процента опрошенных жителей Молдавии, а 53,1 процента считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом пишет «Sputnik Ближнее Зарубежье» со ссылкой на опрос молдавского Института европейских политик и реформ.

Выход из СНГ поддерживают всего 12,9 процента опрошенных. Также в приведенных данных говорится, что больше половины респондентов — 57 процентов — не хотят объединения с Румынией, а 60 процентов молдаван против вступления страны в НАТО.

В марте глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал о планах правительства ввести санкции против 25 россиян. Им пообещали ограничительные меры в виде запрета на въезд в Молдавию, заморозки банковских счетов и активов.

В июне президент Молдавии Майя Санду заявила, что законодательство страны надо поменять, чтобы получить возможность вводить персональные санкции против иностранных граждан. Пока есть список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Молдавию.

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    Александр Слабиев
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