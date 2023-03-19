Молдавия запланировала ввести санкции против 25 россиян

Глава МИД Молдавии рассказал о планах правительства ввести санкции против 25 россиян

Правительство Молдавии планирует ввести санкции против 25 россиян. Об этом в воскресенье, 19 марта, рассказал глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску в эфире местной радиостанции Radio Europa Liberă.

По его словам, через несколько недель в отношении 25 граждан России будут введены санкционные меры в виде запрета на въезд в Молдавию, заморозки банковских счетов и активов. Ограничения коснутся тех, кто «так или иначе причастен к агрессии против Украины». При этом имена попадающих под санкции россиян Попеску не назвал.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что страна не присоединится к санкциям Запада против России, однако в пятницу, 17 марта, во время специального обращения к депутатам в парламенте подчеркнула, что республика пойдет по европейскому вектору развития и до 2030 года вступит в Евросоюз.

«Как страна, выбравшая европейский вектор, сотрудничающая с ЕС и получившая статус страны-кандидата в члены Евросоюза, Молдавия должна была присоединиться к европейским санкциям», —

считает Попеску.