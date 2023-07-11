Раскрыты новые детали Московского урбанистического форума

Московский урбанистический форум станет выставкой главных проектов города

Московский урбанистический форум (МУФ-2023) посвятят достижениям столицы за последние несколько лет. Новые детали мероприятия раскрыли «Ведомости».

Форум проходит в Москве ежегодно начиная с 2011 года — каждый раз для события выбирают новую тематику. В 2023 году МУФ станет выставкой главных достижений и разработок, которые определят развитие столицы в ближайшие годы. На его площадках представят проекты в сфере транспорта, строительства, бизнеса, цифровизации, безопасности, экологии, спорта, культурного наследия и других направлений.

Описывая программу мероприятий, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что на всех площадках пройдут лекции, мастер-классы, выставки, спортивные соревнования и кинопоказы. В концертном зале «Зарядье» состоится форум «Москва-2030. Город, устремленный в будущее», а в экспозиции выставочного пространства «Город для каждого» представят главные мегапроекты столицы и другие градостроительные достижения.

В Гостином дворе пройдут три деловых мероприятия — конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов. Также на этой площадке будет представлена иммерсивная выставка московских инновационных проектов. Кроме того, в рамках МУФ проведут дискуссии, посвященные главным транспортным проектам столицы. Эксперты и официальные лица обозначат главные тенденции и приоритеты в транспортной сфере.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки, посвященные актуальной жизни Москвы и перспективам ее развития.