Столтенберг заявил о подготовке Украины инструкторами НАТО с 2014 года

Столтенберг заявил, что НАТО начала готовить украинские войска в 2014 году

НАТО начала готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. Об этом заявил на пресс-конференции в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. «Мы по-прежнему готовы держать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — подчеркнул Столтенберг.

О том, что альянс усиленно готовился к вооруженной эскалации с 2014 года, генсек НАТО также заявлял в феврале. Тогда он отмечал, что начало специальной военной операции на Украине продемонстрировало важность проведенного западным блоком крупнейшего укрепления коллективной обороны стран-участниц.