Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:05, 11 июля 2023Путешествия

Россиянка описала поездку в Новую Зеландию фразой «бомжи заняли топовые места»

Блогерша «Дзена» рассказала о большом количестве бездомных людей в Новой Зеландии

Фото: Sulthan Auliya / Unsplash

Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в городе Окленд в Новой Зеландии и рассказала о большом количестве бездомных людей на улицах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В самом центре, наряду с толпами туристов, бомжи заняли самые топовые места, прямо у дверей в бутики — такие как Louis Vuitton, Chanel. Это картина маслом. Бездомные специально сидят здесь, потому что в такие бутики в основном ходят исключительно обеспеченные люди, на которых они рассчитывают, и ждут большие подаяния», — такими фразами описала свою поездку россиянка.

Материалы по теме:
«Нас охраняла тюремная надзирательница» Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
«Нас охраняла тюремная надзирательница»Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
9 января 2020
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться» Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
31 января 2020

Ершова рассказала, что бездомные в Окленде сидят не только рядом с дорогими магазинами. Некоторые из них предпочитают расположиться на кладбище.

«На некоторых могилах цветут бесподобные цветы, а на самой большой из всех устроился бездомный. Территорию этой могилы он уложил всяким хламом. Таким образом человек укрылся от посторонних глаз», — пояснила путешественница.

Россиянка предположила, что бродяга мог быть потомком или родственником покойника, раз он так удобно устроился на могиле. «Такого я точно не ожидала увидеть в этом городе», — ужаснулась туристка.

Ранее житель Австралии побывал в России и назвал самые противные для него вещи в русской кухне. Больше всего австралийцу по имени Барри не понравились любимые многими россиянами блюдо — салат с майонезом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В США указали на бесполезность поставок оружия Украине

    В Польше прошла акция против поддержки Украины

    В российском регионе мужчина дважды попал под колеса автомобиля

    Военный эксперт рассказал о способных сбивать ракеты от С-200 комплексах ПВО

    В США рассказали о главной катастрофе для НАТО

    Американский офицер оценил запасы оружия в США

    Одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка

    Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

    Эксперты дали россиянам советы в случае кражи в отеле за рубежом

    Российские военные пресекли выдвижение двух взводов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости