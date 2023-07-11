Россиянка описала поездку в Новую Зеландию фразой «бомжи заняли топовые места»

Блогерша «Дзена» рассказала о большом количестве бездомных людей в Новой Зеландии

Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в городе Окленд в Новой Зеландии и рассказала о большом количестве бездомных людей на улицах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В самом центре, наряду с толпами туристов, бомжи заняли самые топовые места, прямо у дверей в бутики — такие как Louis Vuitton, Chanel. Это картина маслом. Бездомные специально сидят здесь, потому что в такие бутики в основном ходят исключительно обеспеченные люди, на которых они рассчитывают, и ждут большие подаяния», — такими фразами описала свою поездку россиянка.

Ершова рассказала, что бездомные в Окленде сидят не только рядом с дорогими магазинами. Некоторые из них предпочитают расположиться на кладбище.

«На некоторых могилах цветут бесподобные цветы, а на самой большой из всех устроился бездомный. Территорию этой могилы он уложил всяким хламом. Таким образом человек укрылся от посторонних глаз», — пояснила путешественница.

Россиянка предположила, что бродяга мог быть потомком или родственником покойника, раз он так удобно устроился на могиле. «Такого я точно не ожидала увидеть в этом городе», — ужаснулась туристка.

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