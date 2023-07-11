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16:24, 11 июля 2023Россия

В «Совете отцов» оценили идею ввести «Отцовские карты»

В «Совете отцов» считают, что введение «Отцовской карты» существенно ни на что не повлияет

Фото: Jhonatan Saavedra Perales / Unsplash

Идея о введении в России «Отцовской карты» может стать приятным бонусом для некоторых мужчин с детьми, но существенно ни на что не повлияет. Такую оценку озвучил руководитель федерального «Совета отцов» Андрей Коченов. Его слова приводят «Известия».

В то же время Коченов считает, что выдача навряд ли повлияет на то, чтобы отцы больше времени проводили со своими детьми. «Наверное, появление такой карты может частично мотивировать к этому, но это очень слабая мотивация. Скорее просто приятный бонус, который для многих не будет лишним», — сказал он.

11 июля стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». Предполагается, что на ней будет фиксированная сумма в две тысячи рублей в месяц для трат на ребенка. На другие нужны потратить эти деньги нельзя.

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    Евгения Куликова
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