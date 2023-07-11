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04:57, 11 июля 2023Россия

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту»

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» на ₽2 тыс. по аналогии с «Пушкинской»
Борис Чернышов

Борис Чернышов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чернышова, речь идет о выделении двух тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в семье на карту, чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды. Чиновник уточнил, что этой суммы хватит на поход с сыном или дочерью в кино, зоосад, парк или детское кафе.

«Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется "материнский капитал". Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях», — заявил Чернышов.

Политик добавил, что при введении данной меры, «мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров предложил поддержать малоимущие семьи с помощью «детской карты» для покупки отечественных товаров — аналога «Пушкинской карты» для школьников и студентов, которая появилась в стране в 2021 году.

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    Юлия Мискевич
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