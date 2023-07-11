В Белоруссии решили обменяться опытом с ЧВК «Вагнер»

В Минобороны Белоруссии заявили о проведении занятий и обмене опытом с ЧВК «Вагнер»

В Белоруссии решили обменяться опытом с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

В ведомстве уточнили, что после прибытия представителей ЧВК в Белоруссию и их рассредоточения на полигонах вместе с ними буду проведены занятия с целью взаимного обмена опытом. Отмечается, что особое внимание при этом будет уделено приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами страны.

Ранее о возможной пользе от пребывания ЧВК «Вагнер» в Белоруссии высказывался президент республики Александр Лукашенко. По его словам, бойцы «Вагнера», в частности, могут поделиться своим опытом использования различного вооружения в боевых действиях. «И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — пояснил он.