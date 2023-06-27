Лукашенко высказался о пользе от ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Президент Лукашенко: ЧВК «Вагнер» могут поделиться с белорусскими военными опытом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможной пользе от пребывания частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в республике. Об этом он порассуждал на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным, передает БЕЛТА.

По его словам, власти Белоруссии прагматично подходят к вопросу приезда бойцов ЧВК в страну. «Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне [президент России Владимир] Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли», — пояснил глава государства.

Лукашенко уточнил, что бойцы «Вагнера», в частности, могут поделиться своим опытом использования различного вооружения в боевых действиях. «Какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что организованный основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятеж серьезно «напряг» всех в Минске, однако белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство.