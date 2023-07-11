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12:17, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик обратился к Дурову из-за мошенников в Telegram

Комик Орлов сообщил об орудующих от его имени мошенниках в Telegram и обратился к Дурову

Кадр: Сергей Орлов / YouTube

Популярный российский комик Сергей Орлов предупредил о мошенниках, орудующих в мессенджере Telegram от его имени. Он также обратился к основателю компании Павлу Дурову и попросил его решить проблему. Посвященное этому видео комик опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сейчас орудуют мошенники в Telegram, они пишут от моего имени моим друзьям, просят у них крипту. По две тысячи долларов просят перевести», — рассказал юморист. Он попросил не доверять таким сообщениям и подчеркнул, что не просит ни у кого денег в мессенджере.

Орлов подчеркнул, что злоумышленники не только пишут от его лица, но и присылают голосовые сообщения и видео с его участием. По его словам, похожая ситуация ранее произошла и с другим известным в России юмористом. «В общем, Павел Дуров, пожалуйста, помоги, разберись, людей обманывают», — также заявил комик. Помимо этого, он отметил в своем видео Instagram-аккаунт Дурова.

Ранее Орлов рассказал о едва не погубившем его случае из жизни. Комик раскрыл, что однажды сильно подавился шашлыком и не мог дышать.

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    Маргарита Щигарева
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