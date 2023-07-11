Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 11 июля 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух мужчин по делу о незаконном обороте оружия

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали двух мужчин 25 и 64 лет за незаконный оборот оружия

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники МВД и ФСБ задержали двух мужчин 35 и 64 лет по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Крым.

В домах фигурантов в одном из сел в Бахчисарайском районе правоохранители нашли тайники с двумя пистолетами Макарова, тремя автоматами, охотничьими ружьями, винтовкой Мосина, сотнями взрывоопасных предметов, гранатами, детонаторами и запалами. Также там лежали иностранные пистолеты, больше тысячи патронов и военная украинская форма.

Кроме того, один из задержанных признался, что часть оружия распилил и бросил в реку. В результате в реке нашли тубусы, в которых хранились боеприпасы.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские нашли тайник с гранатами и патронами в 15 метрах от жилого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

    Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

    Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

    Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

    Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

    Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

    Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

    Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

    Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

    В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости