Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух мужчин по делу о незаконном обороте оружия

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали двух мужчин 25 и 64 лет за незаконный оборот оружия

В Крыму сотрудники МВД и ФСБ задержали двух мужчин 35 и 64 лет по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Крым.

В домах фигурантов в одном из сел в Бахчисарайском районе правоохранители нашли тайники с двумя пистолетами Макарова, тремя автоматами, охотничьими ружьями, винтовкой Мосина, сотнями взрывоопасных предметов, гранатами, детонаторами и запалами. Также там лежали иностранные пистолеты, больше тысячи патронов и военная украинская форма.

Кроме того, один из задержанных признался, что часть оружия распилил и бросил в реку. В результате в реке нашли тубусы, в которых хранились боеприпасы.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские нашли тайник с гранатами и патронами в 15 метрах от жилого дома.