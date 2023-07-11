Жителям российского города включили отопление в 40-градусную жару

E1: в Екатеринбурге жителям нескольких районов включили отопление в +40 градусов

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что в их домах включили отопление в 40-градусную жару, передает E1 со ссылкой местных жителей.

Днем 11 июля столбики термометров в городе поднялись до рекордного за всю историю наблюдений значения. На отопление при этом пожаловалась жительница дома на улице Шварца, дом 10/2, а также проживающая в доме на улице Белинского, 220 женщина.

В аварийной службе одного из домов заявили, что систему отопления решили промыть горячей водой, передали жители города. В Товариществе собственников жилья другого дома сказали, что не знают причин произошедшего.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании случившееся назвали нюансами внутридомовых сетей. «Управляющие компании сейчас ведут подготовку к зиме, возможно, проводятся какие-то работы по промывке системы внутри дома», — сказали там.

Предыдущий температурный рекорд в Екатеринбурге был зафиксирован 16 июля 2020 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 39,1 градуса. Прежний максимум температуры на 11 июля был зафиксирован в 1891 году, тогда она составила 33,6 градуса. Ранее синоптики отмечали, что жара начнет спадать к вечеру 12 июля.