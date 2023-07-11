Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:16, 11 июля 2023Среда обитания

Жителям российского города включили отопление в 40-градусную жару

E1: в Екатеринбурге жителям нескольких районов включили отопление в +40 градусов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что в их домах включили отопление в 40-градусную жару, передает E1 со ссылкой местных жителей.

Днем 11 июля столбики термометров в городе поднялись до рекордного за всю историю наблюдений значения. На отопление при этом пожаловалась жительница дома на улице Шварца, дом 10/2, а также проживающая в доме на улице Белинского, 220 женщина.

В аварийной службе одного из домов заявили, что систему отопления решили промыть горячей водой, передали жители города. В Товариществе собственников жилья другого дома сказали, что не знают причин произошедшего.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании случившееся назвали нюансами внутридомовых сетей. «Управляющие компании сейчас ведут подготовку к зиме, возможно, проводятся какие-то работы по промывке системы внутри дома», — сказали там.

Предыдущий температурный рекорд в Екатеринбурге был зафиксирован 16 июля 2020 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 39,1 градуса. Прежний максимум температуры на 11 июля был зафиксирован в 1891 году, тогда она составила 33,6 градуса. Ранее синоптики отмечали, что жара начнет спадать к вечеру 12 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

    Появились кадры последствий взрыва средства от тараканов в московской квартире

    Диетолог рассказала о неожиданных последствиях ежедневного употребления алкоголя

    В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег

    В МИД России потребовали отправить на Украину миссию для защиты Церкви

    Банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество

    Россия в 2023 году получит сразу четыре Ту-160

    Названа самая большая колонная станция метро в Москве

    В России приняли закон о цифровом рубле

    В НАТО заявили о попытках Зеленского переписать документ по итогам саммита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости