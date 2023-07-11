В российский город пришла рекордная за 190 лет жара

В Екатеринбурге температура поднялась до рекордных плюс 40 градусов

В Екатеринбурге днем 11 июля температура поднялась до плюс 40 градусов, что стало рекордом за всю историю наблюдений, передает портал E1 со ссылкой на заявление главного синоптика региона Галину Шепоренко.

«Это не только рекорд данных конкретных суток, а абсолютный рекорд за весь период наблюдений — а это без малого 190 лет», — заявила синоптик, добавив, что в 1891 году в этот день лета температура достигала отметки в 33,6 градуса тепла.

К вечеру 12 июля температура начнет спадать.

Предыдущий температурный рекорд в Екатеринбурге был зафиксирован 16 июля 2020 года, тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 39,1 градуса.

Ранее служба Евросоюза по изменению климата Copernicus заявила, что июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. В этом месяце температура на 0,5 градуса превышала средние значения с 1991-го по 2020 годы.