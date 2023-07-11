Психолог предостерегла от попыток намеренно вызвать ревность у партнера

Психолог Булгакова: вызов ревности является бессмысленным жестоким экспериментом

Попытки намеренно вызвать ревность у партнера не является признаком любви, предостерегла кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. От подобного поведения она предостерегла в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, для некоторых такие провокации недопустимы и могут привести к трагическому ответу или полному разрыву отношений. «Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленный жестокий эксперимент», — считает Булгакова.

Желание вызывать ревность психолог назвала нездоровым и объяснила заниженной или завышенной самооценкой провокатора. «Либо я недостаточно хорош, нужно опустить партнера на мой уровень, либо я очень хорош и всем нравлюсь, пусть мой партнер это поймет», — описала специалистка образ мышления такого человека.

Она также указала на то, что намеки на третьего человека и его восхваление связаны с желанием вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. Однако, напомнила Булгакова, ревность основана на недоверии и сомнениях и приводит к обиде и стрессу для обоих.

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