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21:03, 11 июля 2023Забота о себе

Психолог предостерегла от попыток намеренно вызвать ревность у партнера

Психолог Булгакова: вызов ревности является бессмысленным жестоким экспериментом

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Попытки намеренно вызвать ревность у партнера не является признаком любви, предостерегла кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. От подобного поведения она предостерегла в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, для некоторых такие провокации недопустимы и могут привести к трагическому ответу или полному разрыву отношений. «Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленный жестокий эксперимент», — считает Булгакова.

Желание вызывать ревность психолог назвала нездоровым и объяснила заниженной или завышенной самооценкой провокатора. «Либо я недостаточно хорош, нужно опустить партнера на мой уровень, либо я очень хорош и всем нравлюсь, пусть мой партнер это поймет», — описала специалистка образ мышления такого человека.

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Она также указала на то, что намеки на третьего человека и его восхваление связаны с желанием вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. Однако, напомнила Булгакова, ревность основана на недоверии и сомнениях и приводит к обиде и стрессу для обоих.

Ранее секс-блогер Яна Хокинг назвала возможную причину измен. По ее мнению, подталкивающей к неверности ошибкой является продолжительный отказ от секса одного из партнеров.

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    Александра Лисица
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