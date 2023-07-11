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19:48, 11 июля 2023Экономика

Раскрыта доля систематически перерабатывающих россиян

SuperJob: каждый второй россиянин систематически перерабатывает

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Каждый второй россиянин признался, что систематически перерабатывает, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

При этом те, кто привык задерживаться на работе, в среднем превышают месячную норму рабочего времени на 31 процент. Среди всех опрошенных не вынуждены трудиться сверх графика только треть (33 процента).

Аналитики выяснили, что переработки коррелируют с уровнем заработка. В частности, среди респондентов, получающих менее 50 тысяч рублей в месяц, никогда не задерживаются на работе 39 процентов, а среди опрошенных с зарплатой более 80 тысяч — всего 29 процентов.

В SuperJob также назвали профессии, представители которых чаще всего работают сверхурочно. Ими оказались маркетологи (73 процента), врачи (62 процента) и педагоги (38 процентов). Меньше всего перерабатывают менеджеры по продажам (53 процента) и операторы call-центров (42 процента).

Ранее эксперты СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру» выяснили, что более половины работающих россиян считают себя трудоголиками. Больше других зациклены на работе оказались сотрудники сферы медицины и фармации (80 процентов), энергетики и добычи сырья (67 процентов), а также маркетинга и PR (60 процентов).

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    Софья Ермакова
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