Россиянам назвали признак идеальных соседей по даче

Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин: идеальные соседи по даче соблюдают режим тишины

Идеальные соседи по даче соблюдают режим тишины. Такой признак россиянам назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает «Вечерняя Москва».

По словам депутата, правила могут различаться в зависимости от региона. «Здесь важно помнить, что каждый субъект РФ устанавливает свои нормы тишины, поэтому время может меняться», — заявил Чаплин.

Глава Союза дачников также отметил, что за нарушение режима тишины может грозить штраф. К тому же дачникам важно соблюдать санитарные нормы. Так, причиной конфликта иногда становится установленный возле забора уличный туалет или обустроенный курятник.

Ранее Чаплин заявил, что за выращивание токсичных и психотропных растений на даче россияне рискуют сесть в тюрьму. За наличие на территории борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность.