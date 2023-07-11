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16:53, 11 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за токсичные растения на даче

Депутат Чаплин: за токсичные растения на даче может грозить уголовная ответственность

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За выращивание токсичных и психотропных растений на даче россияне рискуют сесть в тюрьму. Об этом владельцев загородных участков предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, за наличие на территории борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность. При этом дачники могут даже не догадываться о наличии таких культур на своем участке. В таком случае можно оспорить наказание.

«Оспорить наказание можно, если вы докажете, что количество запрещенных растений на вашем участке не превышает минимальную норму. Также можно переквалифицировать уголовную ответственность в административную, если вы докажете, что опасные растения выросли на участке самостоятельно, без предварительного посева, а выращивали вы их исключительно в кулинарных целях, думая, что это разновидность листьев салата», — пояснил Чаплин.

Ранее россиян предупредили о штрафах за ремонт машин на даче. Эксперты пояснили, что речь идет об организации автосервиса или автомойки на даче. За это грозит штраф в 5000 рублей и предписание о запрете вести такую деятельность.

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    Нина Ташевская
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