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21:28, 27 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о наказании за ремонт машин на даче

Депутат Чаплин: за ремонт машин на даче россияне рискуют получить штраф

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За ремонт или мойку машин на даче россияне рискуют получить штраф. О возможном наказании владельцев садовых участков предупредил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет News.ru.

Эксперт пояснил, что речь идет об организации автосервиса или автомойки на даче. «В ряде регионов РФ сохраняется тенденция открытия автосервиса или металлоремонта на дачах. Такие действия абсолютно неправомерны и являются прямым нарушением земельного законодательства. За это грозит штраф в 5000 рублей и предписание о запрете вести такую деятельность», — рассказал Чаплин.

Специалист уточнил, что вести бизнес в СНТ можно на землях общего пользования, однако для этого необходимо получить одобрение собственников других участков. При этом открыть автомойку или автосервис все равно не получится, так как они вредят окружающей среде. При мытье машин в почву попадет химия, а при ремонте — масло.

Ранее россиян предупредили о наказании за одуванчики на даче. Юристы отметили, что беспокоиться стоит только тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, сорняки не должны занимать у них более 25 процентов площади участка. В противном случае нарушителей могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

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    Нина Ташевская
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