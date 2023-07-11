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08:49, 11 июля 2023Силовые структуры

Ударившая полицейского при задержании россиянка предстанет перед судом

В ЯНАО перед судом предстанет 46-летняя женщина, ударившая полицейского при задержании

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, ударившая полицейского при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантку обвиняют по статье 318 («Применение насилия к представителю власти») УК РФ. По версии следствия, 14 июня полицейские заметили на улице в селе Красноселькуп женщину в сильном алкогольном опьянении и попытались ее задержать. Однако она стала оказывать сопротивление.

Ранее сообщалось, что в Грозном суд приговорил жену бывшего чеченского судьи Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии за мошенничество и применение насилия против правоохранителя. Согласно версии полиции, Мусаева напала на полицейского, когда тот пытался оформить протокол: схватила его правой рукой за левую щеку и оцарапала.

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    Илона Палей
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