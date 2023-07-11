Шойгу посетил российский регион и проверил выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал расположенные в Татарстане предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ходе поездки министру продемонстрировали различные образцы бронетехники.

Шойгу поблагодарил сотрудников за проделанную работу и призвал не останавливаться на достигнутых объемах производства. «Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал он на совещании на предприятии «Ремдизель». Также глава Минобороны заявил о заинтересованности Вооруженных сил России в модернизации парка стоящей на вооружении бронетехники.

8 июля Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах Южного военного округа, где с контрактниками проводятся занятия по вождению боевой и специальной техники, а также по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке.