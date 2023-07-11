Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 11 июля 2023Россия

Шойгу посетил российский регион и проверил выполнение гособоронзаказа

Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал расположенные в Татарстане предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ходе поездки министру продемонстрировали различные образцы бронетехники.

Шойгу поблагодарил сотрудников за проделанную работу и призвал не останавливаться на достигнутых объемах производства. «Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал он на совещании на предприятии «Ремдизель». Также глава Минобороны заявил о заинтересованности Вооруженных сил России в модернизации парка стоящей на вооружении бронетехники.

8 июля Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах Южного военного округа, где с контрактниками проводятся занятия по вождению боевой и специальной техники, а также по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Франция передала Украине дальнобойные ракеты. Смогут ли они изменить ход СВО?

    Модель отстранили от конкурса красоты из-за избиения девушки

    Германия сообщила о новых данных в расследовании о взрыве на «Северных потоках»

    Страдающая от беспрецедентной засухи страна обвинила Google в «воровстве» воды

    Московские врачи восстановили девочке руку после нападения льва

    В «Совете отцов» оценили идею ввести «Отцовские карты»

    Зеленский прибыл на саммит НАТО

    Шойгу посетил российский регион и проверил выполнение гособоронзаказа

    Стилист перечислил россиянам способы восстановить волосы после отпуска

    Один из снявших скальп с россиянина из-за прически юношей признал вину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости