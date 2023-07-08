Министр обороны России Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих новых соединений на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Уточняется, что на полигонах ЮВО с военными проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке. Контрактников также учат вождению боевой и специальной техники. Курс интенсивной подготовки военных длится 38 суток, говорится в сообщении.