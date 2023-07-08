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08:23, 8 июля 2023Россия

Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Министр обороны России Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих новых соединений на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Уточняется, что на полигонах ЮВО с военными проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке. Контрактников также учат вождению боевой и специальной техники. Курс интенсивной подготовки военных длится 38 суток, говорится в сообщении.

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    Марина Совина
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