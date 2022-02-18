Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о полной прозрачности проходящих на территории России учений

Песков сообщил, что все проходящие на территории России учения полностью прозрачны

Кадр: Минобороны РФ / РИА Новости

Плановые армейские учения, которые в данный момент проходят на территории России, полностью прозрачны для иностранных специалистов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что учения сил стратегического сдерживания не должны вызывать обеспокоенности других стран.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в субботу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых запланированы пуски баллистических и крылатых ракет.

Участие в маневрах также примут Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

Целью учений, согласно заявлению ведомства, станет «проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с мигрантами в России
На загоревшемся у берегов Греции пароме прогремели взрывы
Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе
Лукашенко заподозрили в желании продать российское оружие на Запад
В Белоруссии возбудили девять уголовных дел в связи с референдумом
Задержание избивших полицейских в метро мигрантов попало на видео
Предсказано исчезновение игр на дисках
В Кремле высказались по поводу учений и тренировочных запусков ракет
Кремль ответил на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Провалившийся в глубокий колодец мальчик выживал в нем трое суток и умер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.