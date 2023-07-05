Минобороны сообщило о начале учений с Ту-160 и Ту-95МС

МО России: в Иркутской и Мурманской областях стартовали учения экипажей Ту-160 и Ту-95МС

Летно-тактические учения экипажей дальней авиации на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС стартовали в Иркутской и Мурманской областях. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Экипажи дальней авиации отработают воздушное патрулирование в заданном районе, полетные задания по маршруту в различных метеорологических условиях, а также выполнят тактические пуски авиационных средств поражения по установленным целям на полигонах», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в ходе учения подразделения обеспечения авиационных полков выполнят нормативы по инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях, развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов. Особое внимание уделят времени, затраченному батальоном аэродромно-технического обеспечения на выполнение задачи по оперативному восстановлению летного поля в случае его разрушения диверсионными группами противника.

«Учение носит плановый характер и проводится согласно плану боевой подготовки. По завершению всех мероприятий, проводимых в рамках учений, экипажи вернутся на аэродромы базирования для подведения итогов», — сказал командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович.

В мае военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Ту-160 и Ту-95 по мощи равны фрегатам с крылатыми ракетами «Калибр». Он допустил, что Ту-160 может нести до 12 ракет, а Ту-95 — 8-10.

В марте гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова наращивает выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М.