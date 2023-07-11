Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам

Посол России Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов заявил, что накануне саммита НАТО ситуация скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии Североатлантического альянса с Россией.

«Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — сказал он.

Посол добавил, что предпринимаемые западными государствами меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита НАТО официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок Киеву и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Помимо этого, Вооруженным силам Украины (ВСУ) дадут гарантии по обучению, а также помогут с реформой оборонной политики и обменом разведданными.