Песков ответил на вопрос о договоренностях с Пригожиным

Песков заявил, что Кремлю нечего сказать нового о договоренностях по поводу Пригожина

Какой-либо новой информации о договоренностях по поводу дальнейшей судьбы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 11 июля. Его слова приводит ТАСС.

«Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера». Беседа длилась около трех часов.

Как сообщил Песков, на встрече глава государства дал оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. Командиры частной военной компании, в свою очередь, изложили Путину свою версию произошедшего. Они подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами Верховного главнокомандующего и «готовы дальше продолжать сражаться за Родину».