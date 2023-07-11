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12:59, 11 июля 2023Россия

Песков ответил на вопрос о договоренностях с Пригожиным

Песков заявил, что Кремлю нечего сказать нового о договоренностях по поводу Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Какой-либо новой информации о договоренностях по поводу дальнейшей судьбы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 11 июля. Его слова приводит ТАСС.

«Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера». Беседа длилась около трех часов.

Как сообщил Песков, на встрече глава государства дал оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. Командиры частной военной компании, в свою очередь, изложили Путину свою версию произошедшего. Они подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами Верховного главнокомандующего и «готовы дальше продолжать сражаться за Родину».

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    Евгения Куликова
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