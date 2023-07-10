Раскрыто содержание разговора Путина с ЧВК «Вагнер»

Песков: Путин на встрече с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» дал оценку действиям ЧВК на фронте

Президент России Владимир Путин на встрече с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» дал оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. Содержание разговора раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Командиры частной военной компании, в свою очередь, изложили главе государства свою версию произошедшего 24 июня. Они подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами президента, а также сказали, что «готовы дальше продолжать сражаться за Родину», утверждает Песков.

Президент России выслушал их и предложил дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.

О том, что Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», стало известно ранее 10 июля. Беседа длилась около трех часов.