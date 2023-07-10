Раскрыто содержание разговора Путина с ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин на встрече с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» дал оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. Содержание разговора раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Командиры частной военной компании, в свою очередь, изложили главе государства свою версию произошедшего 24 июня. Они подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами президента, а также сказали, что «готовы дальше продолжать сражаться за Родину», утверждает Песков.
Президент России выслушал их и предложил дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.
О том, что Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», стало известно ранее 10 июля. Беседа длилась около трех часов.