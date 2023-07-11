Силовые структуры
На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли более полутора тысяч боеприпасов
В ЛНР силовики нашли на бывших позициях ВСУ около полутора тысяч боеприпасов и оружие
В селе Привольное Луганской народной республики (ЛНР) российские силовики нашли схрон с полутора тысячами боеприпасов и оружием. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источников агентства, в селе, находящемся рядом с Лисичанском, ранее располагались техника и оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности, в схроне лежали патроны для автомата Калашникова.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские обнаружили схрон украинских диверсантов с гранатами и минными взрывателями.