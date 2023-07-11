На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли более полутора тысяч боеприпасов

В ЛНР силовики нашли на бывших позициях ВСУ около полутора тысяч боеприпасов и оружие

В селе Привольное Луганской народной республики (ЛНР) российские силовики нашли схрон с полутора тысячами боеприпасов и оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источников агентства, в селе, находящемся рядом с Лисичанском, ранее располагались техника и оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в схроне лежали патроны для автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские обнаружили схрон украинских диверсантов с гранатами и минными взрывателями.