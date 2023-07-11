Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 11 июля 2023Силовые структуры

На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли более полутора тысяч боеприпасов

В ЛНР силовики нашли на бывших позициях ВСУ около полутора тысяч боеприпасов и оружие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В селе Привольное Луганской народной республики (ЛНР) российские силовики нашли схрон с полутора тысячами боеприпасов и оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источников агентства, в селе, находящемся рядом с Лисичанском, ранее располагались техника и оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в схроне лежали патроны для автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские обнаружили схрон украинских диверсантов с гранатами и минными взрывателями.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Шарапов
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк объяснил падение курса рубля

    «Самолет Судного дня» прилетел в Вильнюс вслед за Байденом

    Блогерша нашла дешевую замену кондиционеру для стирки

    Стало известно о реальных целях США в конфликте на Украине

    В Венгрии раскрыли позицию по вступлению Швеции в НАТО

    В России предупредили Европу о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли более полутора тысяч боеприпасов

    Россиянам назвали правильный способ хранить продукты в холодильнике

    Аналитик рассказал о способе накопить деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости