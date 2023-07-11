Среда обитания
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17:45, 11 июля 2023Среда обитания

Тюрьмы оказались не готовы к экстремальной жаре

Bloomberg: заключенные в Техасе оказались в опасности из-за экстремальной жары

Фото: Richard Carson / Reuters

Заключенные в американском штате Техас подвергаются серьезной опасности из-за экстремальной жары. О том, что местные тюрьмы оказались критически не готовы к глобальному потеплению, сообщает Bloomberg.

Волны жары привели к кончине девяти заключенных в Техасе в последние дни, когда температура в штате превысила 35 градусов Цельсия.

По данным издания, в период с 2001 по 2019 год на жару пришлось 13 процентов всех летальных случаев в тюрьмах Техаса в летние месяцы. Это в 30 раз больше, чем среди населения США в целом. Ситуация демонстрирует, насколько уязвимы заключенные перед меняющимися погодными условиями из-за опасностей, с которыми им приходится сталкиваться в тюрьмах в теплое время года.

Ранее стало известно, что средняя температура на Земле обновила исторический максимум. По данным Национальных центров экологического прогнозирования США, 3 июня показатель впервые превысил плюс 17 градусов по Цельсию. Через день после этого средняя температура составила 17,23 градуса.

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    Александра Качан
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