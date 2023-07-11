Стюардессы выгнали из самолета потерявшего ногу украинского солдата и пожалели

Стюардессы Wizz Air выгнали из самолета украинского солдата из-за протеза потерянной ноги

Стюардессы авиакомпании Wizz Air выгнали из самолета потерявшего ногу украинского солдата из-за протеза и пожалели. Соответствующий ролик распространился в TikTok, на это обратило внимание Daily Mail.

По данным издания, пассажир, имя которого не называется, летел из Тель-Авива в Варшаву, чтобы увидеться с родными после долгого лечения. На кадрах видно, как он стоит в проходе салона на костылях и разговаривает с бортпроводниками. Мужчина неоднократно спрашивает, как ему добраться домой, однако члены экипажа отказались допускать его к перелету. Они объяснили, что украинец не может сидеть из-за протеза, в связи с чем угрожает безопасности других пассажиров.

Уточняется, что в ходе спора мужчина упал и повредил руку. Он пытался показать сотрудникам авиакомпании, что везет подарки для родных. Из-за опубликованного в сети видео на ситуацию обратило внимание руководство перевозчика.

«Безопасность является нашим приоритетом номер один, и наш экипаж несет ответственность за то, чтобы все пассажиры были в состоянии летать или чтобы их сопровождал кто-то, кто их поддерживает», — объяснили в компании. Начато внутреннее расследование из-за произошедшего.

Ранее пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за коляски, которую сотрудница авиакомпании назвала «опасной вещью» и отказалась брать на борт. Она обратила внимание, что места для хранения в салоне были полностью заняты вещами стюардесс, поэтому для коляски места не осталось.