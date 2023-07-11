Рэпер Lil Pump упал в ограждение во время прыжка на руки фанатам

Рэпер Lil Pump упал в ограждение, когда попытался прыгнуть на руки поклонникам

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) упал в ограждение, когда попытался прыгнуть на руки фанатам во время концерта. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал видео со своего выступления в Румынии. На кадрах видно, как он прыгает со сцены, однако, не долетая до толпы, врезается в ограждение, после чего его поклонники подхватывают рэпера на руки. В комментариях к посту Lil Pump добавил, что травмировал колено в результате падения.

«Румыния была сумасшедшей», — подписал видео исполнитель.

В июне текущего года в американскую певицу Биби Рексу швырнули телефон во время ее концерта в Нью-Йорке. Один из зрителей шоу кинул в нее смартфон, который попал артистке в лицо. В результате случившегося мероприятие было прекращено, так как Рексе рассекло лоб. Врачи наложили певице три шва.