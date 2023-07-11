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11:24, 11 июля 2023Мир

Киссинджер заявил о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

Генри Киссинджер признался пранкерам, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Украина

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

За диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Украина. Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Видеозаписью разговора пранкеры поделились в своем Telegram-канале.

Отмечается, что звонок Киссинджеру был совершен якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского. Бывшего госсекретаря спросили, кто, по его мнению, стоит за подрывами газопроводов. «Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — ответил ветеран американской политики.

Ранее правительство США выразило претензии президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Сообщается, что за взрывами на газопроводах, а также атакой беспилотников на Кремль 3 мая 2023 года могли стоять украинские спецслужбы.

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    Глеб Бажуткин
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