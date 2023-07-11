Переспавшие с коллегами люди рассказали о последствиях

Мужчина признался, что после служебного романа коллега пожертвовала ему почку

Пользователи форума Reddit, переспавшие со своими коллегами, рассказали о последствиях этого поступка. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Немало лайков набрал комментарий от мужчины, который признался: после служебного романа коллега пожертвовала ему жизненно необходимый орган — почку.

Мы подружились, и она отдала мне свою почку, хаха Headbobby пользователь Reddit

Для многих случайная связь на работе стала началом долгих отношений и даже привела к браку.

Мы оба снимались в маленьком фильме, играли влюбленную пару. Она заметила напряжение, когда мы целовались — я пытался держать под контролем свою эрекцию, у нее была такая большая грудь. Она предложила сходить на свидание и попрактиковаться в поцелуях. Мы продолжили практиковаться в ее машине на заправке, и нас застал коп. Пошли в отель и попрактиковали все остальное. Наверное, я плохо учусь, она все еще дает мне уроки Jake_Science пользователь Reddit

Но некоторые описали случаи, когда служебные романы приводили к охлаждению в отношениях, увольнениям и даже болезням.

У меня на работе это окончилось распространением герпеса. Некоторым пришлось объясняться с супругами FatAndForty пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, занимавшиеся сексом на людях, рассказали о своих достижениях. Немало лайков набрал комментарий от туриста, который ухитрился заняться сексом во время экскурсии по горной реке.