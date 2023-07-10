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06:59, 10 июля 2023Забота о себе

Названы самые необычные места для секса на людях

Экскурсию по горной реке назвали одним из самых необычных мест для секса

Фото: Etienne Girardet / Unsplash

Пользователи форума Reddit, занимавшиеся сексом на людях, рассказали о своих достижениях. Самые необычные места для секса они назвали в разделе AskReddit.

Немало лайков набрал комментарий от туриста, который ухитрился заняться сексом во время экскурсии по горной реке.

Секс в Гондоле в горах Банфа [старейший национальный парк Канады]

Honest_Spell_3199пользователь Reddit

Многие вспоминают, что ради интима забирались на крыши, в том числе — крыши нью-йоркских небоскребов.

Настоящий секс на крыше небоскреба на Манхэттене с видом на здание Chrysler

another_brickпользователь Reddit
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Некоторые признаются, что занимались сексом у автомобильных или железных дорог и не оставались при этом незамеченными.

Мне делали минет на кладбище. Рядом проходила железная дорога. Мимо ехал поезд, машинист дал гудок, а я помахал ему

Flippyfloppyjalopyпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. Они признались, что такие женщины умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.

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    Александра Лисица
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