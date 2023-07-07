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08:39, 7 июля 2023Забота о себе

Молодые мужчины рассказали о плюсах отношений с женщинами намного старше себя

На Reddit рассказали, что женщины старшего возраста умеют расставаться лучше молодых

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. О своем опыте мужчины, встречающиеся с женщинами намного старше себя, рассказали в разделе AskReddit.

Много лайков набрал комментарий о том, что женщины старшего возраста умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.

Когда мне было 30, я встречался с 42-летней. Все было здорово. Она была уверена в себе, успешна, легка на подъем, знала, чего хотела от жизни, а чего нет. В итоге она решила, что у нас не получается, приготовила мне завтрак, объявила о расставании, переспала со мной еще раз и попрощалась. Лучший разрыв в моей жизни

Aaleronпользователь Reddit

Некоторые отмечают, что разница в возрасте часто мешает не мужчинам, а самим женщинам.

Мне было 30, когда мы встретились, ей 49. Прожили вместе 10 лет, у нее после двух разводов было двое дочерей-подростков, я стал им как отчим. Любил ее и детей, хотел быть вместе, но она так и не смирилась с разницей в возрасте. Все время переживала, что я уйду к кому-то моложе, захочу детей. Как бы я ни убеждал ее в серьезности намерений. Расстались пять лет назад, я скучаю по ней, больше ни с кем отношений не хочу

longbeachfelixbkпользователь Reddit
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Также многие мужчины рассказывают, что в юном возрасте у них были отношения с женщинами постарше, которым они благодарны за первые уроки секса.

Она изменила мою жизнь. Мы были друзьями с привилегиями: мне 18, ей, после развода, 36. Она научила меня, как удовлетворить женщину сексуально и эмоционально. Я вечно благодарен ей за то, что спасла меня от многих лет нелепых трепыханий в постели

unit_101010пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самых женщин. Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — так, мужчины находят сексуальной, например, асимметрию.

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    Александра Лисица
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