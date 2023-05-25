Мужчины назвали привлекающие их и вызывающие комплексы у женщин черты

Пользователи Reddit назвали грудь с особенностями привлекательной в женщинах

Пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самых женщин. Необычные привлекающие особенности они перечислили в разделе AskReddit.

Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — так, мужчины находят сексуальной, например, асимметрию.

Асимметричная грудь. У нее есть характер, и каждой хочется уделить отдельное внимание Inevitable_Shift1365 пользователь Reddit

Моя жена очень переживала из-за своих втянутых сосков, но я их обожаю

nsfbc пользователь Reddit

Один из комментаторов отметил, что ему нравятся полные щеки.

Моя бывшая девушка всегда переживала о размерах своих щек, говорила, что она похожа на Кико (персонаж из старого мексиканского сериала). Но для меня она была великолепна, я любил целовать и ласкать ее милое круглое личико Raul_H2000 пользователь Reddit

Несколько популярных комментариев посвящены тому, как женщины выглядят по утрам до всех гигиенических процедур.

Я люблю, как женщины выглядят после пробуждения. Сонные, с запахом изо рта, ну и что. Они прекрасны Magnificent_Sock пользователь Reddit

Ранее мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Многие признались, что главными проблемами с возрастом становятся свидания, сексуальная и романтическая жизнь.