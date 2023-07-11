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18:19, 11 июля 2023Среда обитания

Россиянам назвали правила безопасной покупки квартиры

Для безопасной покупки квартиры в новостройке нужно изучить информацию о застройщике

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для того, чтобы обезопасить себя в процессе покупки квартиры в новостройке, нужно изучить информацию о застройщике. Правила заключения подобной сделки россиянам назвала начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Наталья Гонтаренко. Об этом сообщают РИА Новости.

В процессе выбора объекта эксперт посоветовала узнать о репутации застройщика, в том числе входит ли он в отраслевые ассоциации и не имеет ли проблем с другими проектами. Найти данные можно через Единую информационную систему жилищного строительства, а также на сайтах судов и генеральной прокуратуры.

«В проектной декларации можно увидеть всю информацию о застройщике, о ранее реализованных проектах, информацию финансового характера, а также, кто финансирует проект», — объяснила Гонтаренко. К тому же необходимо обратить внимание на статус помещения, чтобы оно было жилым.

Ранее эксперт рассказал, что просмотр новой квартиры в многоэтажном доме для покупки лучше делать вечером, чтобы проверить шумоизоляцию в ней.

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    Нина Ташевская
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