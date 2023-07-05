Жилье для покупки посоветовали смотреть вечером во избежание одной проблемы

Эксперт Боганик: смотреть квартиру для покупки лучше вечером, чтобы проверить шумоизоляцию

Просмотр новой квартиры в многоэтажном доме для покупки лучше делать вечером, чтобы проверить шумоизоляцию в ней. Такой совет россиянам дал кандидат технических наук, эксперт по звукоизоляции и акустике помещений «Акустик Групп» Александр Боганик, его слова передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, при приобретении квартиры в многоэтажке стоит исходить из того, что в ней будет плохая шумоизоляция. В первую очередь, этого необходимо ожидать потому, что межквартирные стены в современных домах зачастую изготавливают из легких и недорогих пеноблоков, обладающих недостаточной величиной звукоизоляции. Во-вторых, при подготовке квартир с отделкой застройщики обычно используют для шумоизоляции межэтажных перекрытий самые дешевые материалы, и в таком случае топот соседей сверху в помещении под ними будет хорошо слышно.

Основываясь на этих причинах, Боганик порекомендовал ходить на просмотр квартиры вечером, когда все соседи будут находиться дома, чтобы избежать возможных проблем со звукоизоляцией. Особенно важным фактором специалист назвал присутствие соседей сверху — топот и шум от них при осмотре будет говорить о том, что из-за недостаточной шумоизоляции громкие звуки будут слышны на протяжении всей жизни в рассматриваемой квартире. Эксперт подчеркнул, что эта рекомендация касается жилья и на первичном, и на вторичном рынках.

В случае, если соседей не слышно, Боганик предложил зайти к ним в квартиру и посмотреть на материал, из которого у них сделаны полы. «Если там в зонах, где в основном укладывают паркет или ламинат, уложена керамическая плитка, скорее всего, вы будете в курсе всех перемещений по ней в любое время суток», — отметил Боганик. Он добавил, что без хорошей звукоизоляции шум из квартиры сверху может сильно испортить жизнь в доме. «Ведь соседей можно обязать не включать ночью громкую музыку, но нельзя запретить людям ходить по полу своей квартиры», — сказал эксперт.

Наконец, при осмотре квартиры на последнем этаже дома с лифтом специалист посоветовал обратить внимание на расположение его машинного отделения — при установке дешевой конструкции ночью, скорее всего, будет слышно, когда жильцы всего подъезда будут возвращаться домой.

В июле россиянам дали советы по установке кондиционера. По мнению экспертов, для создания комфортного микроклимата на территории загородного дома его необходимо оборудовать системой охлаждения воздуха, поскольку один или два кондиционера с задачей не справятся.