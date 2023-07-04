Россиянам дали советы по установке кондиционеров

РБК: россиянам посоветовали использовать в загородном доме мультисплит-систему

Для создания комфортного микроклимата на территории загородного дома его необходимо оборудовать системой охлаждения воздуха, поскольку один или два кондиционера с задачей не справятся. Эксперты рассказали РБК об особенностях разных типов кондиционеров, а также перечислили критерии их выбора.

По словам главы «Эколайф Инжиниринг» Руслана Хабуса, оконный кондиционер подойдет для небольшого дома, если у хозяев стоит задача охладить только одну комнату. Другой вариант — напольный мобильный кондиционер. Он отличается дешевизной и мобильностью, но шумен и малоэффективен. Управляющий партнер Nordhus Александр Петров отметил, что такие устройства быстро нагреваются, при этом у них необходимо вручную удалять конденсат. Потолочный кондиционер также подойдет для небольшого частного дома. Его можно установить как на потолке, так и на полу около стены.

Эксперты также перечислили различные виды сплит-систем. Обычная сплит-система недорога, но малоэффективна. При ее установке к каждому внутреннему блоку нужно подключить наружный. Таким образом можно испортить внешний вид фасада дома, предупредили эксперты. Более эффективными, но дорогими, являются мультисплит-система и VRF-система. В них устанавливается только один внешний блок, при этом в VRF-системе его можно установить даже на участке.

Эксперты отметили, что при выборе кондиционера важно обращать внимание на мощность. Они также посоветовали выбирать кондиционер, уровень шума которого не превышает 24 децибел. Важно, чтобы в кондиционерах были пылевой и чистящий фильтры. Для загородного дома подойдет инверторная модель кондиционера, отметили специалисты. Такой кондиционер при достижении нужной температуры не отключается, а продолжает поддерживать нужный температурный режим, работая на пониженной мощности. Важно, чтобы в кондиционере была система самоочистки, а также функция самодиагностики, режим обогрева и охлаждения.

Эксперты посоветовали при установке расположить наружный блок кондиционера на второстепенном фасаде дома, чтобы не портить внешний вид. Также мультисплит-систему можно установить на эксплуатируемой кровле, отметили они. Для установки VRF-системы идеальным местом будет расположение за гаражом или хозблоком.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые могут ждать их при строительстве частного дома своими руками. По словам директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, это может быть чревато увеличением сроков работ и проблемами с коммуникациями.