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19:38, 4 июля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по установке кондиционеров

РБК: россиянам посоветовали использовать в загородном доме мультисплит-систему

Фото: Mak / Unsplash

Для создания комфортного микроклимата на территории загородного дома его необходимо оборудовать системой охлаждения воздуха, поскольку один или два кондиционера с задачей не справятся. Эксперты рассказали РБК об особенностях разных типов кондиционеров, а также перечислили критерии их выбора.

По словам главы «Эколайф Инжиниринг» Руслана Хабуса, оконный кондиционер подойдет для небольшого дома, если у хозяев стоит задача охладить только одну комнату. Другой вариант — напольный мобильный кондиционер. Он отличается дешевизной и мобильностью, но шумен и малоэффективен. Управляющий партнер Nordhus Александр Петров отметил, что такие устройства быстро нагреваются, при этом у них необходимо вручную удалять конденсат. Потолочный кондиционер также подойдет для небольшого частного дома. Его можно установить как на потолке, так и на полу около стены.

Эксперты также перечислили различные виды сплит-систем. Обычная сплит-система недорога, но малоэффективна. При ее установке к каждому внутреннему блоку нужно подключить наружный. Таким образом можно испортить внешний вид фасада дома, предупредили эксперты. Более эффективными, но дорогими, являются мультисплит-система и VRF-система. В них устанавливается только один внешний блок, при этом в VRF-системе его можно установить даже на участке.

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Эксперты отметили, что при выборе кондиционера важно обращать внимание на мощность. Они также посоветовали выбирать кондиционер, уровень шума которого не превышает 24 децибел. Важно, чтобы в кондиционерах были пылевой и чистящий фильтры. Для загородного дома подойдет инверторная модель кондиционера, отметили специалисты. Такой кондиционер при достижении нужной температуры не отключается, а продолжает поддерживать нужный температурный режим, работая на пониженной мощности. Важно, чтобы в кондиционере была система самоочистки, а также функция самодиагностики, режим обогрева и охлаждения.

Эксперты посоветовали при установке расположить наружный блок кондиционера на второстепенном фасаде дома, чтобы не портить внешний вид. Также мультисплит-систему можно установить на эксплуатируемой кровле, отметили они. Для установки VRF-системы идеальным местом будет расположение за гаражом или хозблоком.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые могут ждать их при строительстве частного дома своими руками. По словам директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, это может быть чревато увеличением сроков работ и проблемами с коммуникациями.

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    Мария Черкасова
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