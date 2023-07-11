Одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка

В Новосибирске 11-летняя школьница родила здорового ребенка

Школьница из Новосибирска родила ребенка в 11 лет, что сделало ее самой юной матерью в регионе за последние десять лет. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, передает «МК-Новосибирск».

Отмечается, что каждый год несовершеннолетние девочки становятся матерями в Новосибирской области, но случаи таких ранних родов являются единичными. Обычно около десяти девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся матерями, утверждают представители ведомства.

По словам Анохиной, у четвероклассницы родился здоровый ребенок. Об отце ребенка ничего не говорится.

Ранее в Подмосковье 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего двоюродного брата. Как стало известно, в мае 2022 года школьница гостила у своего несовершеннолетнего родственника. В какой-то момент подростки по обоюдному согласию занялись сексом. В августе того же года родители привели девочку в женскую консультацию, где стало известно, что она ждет ребенка.